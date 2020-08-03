Покрас Лампас заявил о тайном тексте в скандальном граффити в Екатеринбурге

Стрит-арт-художник Арсений Пыженков, более известный под псевдонимом Покрас Лампас, рассказал о том, что зашифровал некий текст в своём граффити "Супрематический крест" в Екатеринбурге, которое вызвало большой общественный резонанс.

— О новом тексте не знал никто <...> только круг очень близких друзей. И в итоге было очень интересно видеть дискуссию о работе, и ни одной попытки декодировать текст, — написал он в своём инстаграме.

Художник отметил, что, когда вокруг его работы поднялась шумиха и произведение пришлось менять, он хотел принести мир в город, но сохранить своё независимое художественное высказывание.