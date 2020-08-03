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"Не смей трогать"! Безрукова рассказала, как Сергей Жигунов едва не погиб во время съёмок фильма

Уточняется, что трагедии удалось избежать благодаря светотехнику.

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Фото © Instagram / zhigunov_sergey

Российская артистка Ирина Безрукова рассказала, что актёр Сергей Жигунов мог умереть во время съёмок фильма "Ричард. Львиное сердце". Об этом она написала на своей странице в "Инстаграме".

Безрукова выложила снимок, сделанный во время работы над кинокартиной, которая появилась на экранах в 1992 году.

В одном из перерывов он [Жигунов] гарцевал на лошади, что-то выписывал в воздухе кинжалом. И в какой-то момент он размахивается и втыкает его в землю, перерезая этим движением световой кабель, — вспомнила актриса.

Как утверждает Безрукова, после этого Жигунов слез с лошади и побежал доставать кинжал, однако его остановил светотехник, выкрикнув: "Не смей трогать!".

К счастью, кричал он так громко, что Сергей резко остановился. Вы же представляете, какое напряжение было в том кабеле?! — отметила артистка.

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Мужчина получил серьёзные травмы.

Кроме того, она поведала, что холодное оружие практически расплавилось, а чтобы его достать, пришлось обесточить все провода на площадке.

Ранее сообщалось, что Максим Аверин выстрелил из табельного оружия в Сергея Жигунова на съёмках второго сезона сериала "Горюнов".

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