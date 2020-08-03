"Не смей трогать"! Безрукова рассказала, как Сергей Жигунов едва не погиб во время съёмок фильма

Российская артистка Ирина Безрукова рассказала, что актёр Сергей Жигунов мог умереть во время съёмок фильма "Ричард. Львиное сердце". Об этом она написала на своей странице в "Инстаграме".

Безрукова выложила снимок, сделанный во время работы над кинокартиной, которая появилась на экранах в 1992 году.

— В одном из перерывов он [Жигунов] гарцевал на лошади, что-то выписывал в воздухе кинжалом. И в какой-то момент он размахивается и втыкает его в землю, перерезая этим движением световой кабель, — вспомнила актриса.

Как утверждает Безрукова, после этого Жигунов слез с лошади и побежал доставать кинжал, однако его остановил светотехник, выкрикнув: "Не смей трогать!".

— К счастью, кричал он так громко, что Сергей резко остановился. Вы же представляете, какое напряжение было в том кабеле?! — отметила артистка.

Кроме того, она поведала, что холодное оружие практически расплавилось, а чтобы его достать, пришлось обесточить все провода на площадке.