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В России могут ввести скидки на оплату образования для студентов, у которых нет долгов по учёбе

Правда, с такой инициативой не согласны в отечественных вузах.

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Фото © Pixabay

В России могут ввести льготы на оплату обучения для студентов, у которых нет академических задолженностей. Об этом со ссылкой на законопроект, который подготовили в Госдуме, сообщают "Известия".

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По словам зампреда Комитета Госдумы по образованию Максима Зайцева, сейчас тех студентов, которые хорошо учатся, могут поощрить лишь переводом с платной системы обучения на бесплатную. Однако возможно это далеко не во всех случаях. Кроме того, из-за повышения цен на образование многим студентам приходится подрабатывать.

К слову, в США и странах Европы широко распространена практика, согласно которой для студентов существуют различные льготы за хорошую учёбу. Впрочем, и в некоторых университетах нашей страны встречаются подобные случаи.

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Индивидуальными средствами защиты сотрудников и учащихся должен будет обеспечивать университет.

Впрочем, подобную инициативу не поддерживают отечественные вузы. В частности, в университетах обратили внимание на то, что льготы для одних студентов автоматически увеличат стоимость образования для других. Кроме того, в условиях пандемии заведения и так испытывают финансовые трудности.

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