В России могут ввести скидки на оплату образования для студентов, у которых нет долгов по учёбе

В России могут ввести льготы на оплату обучения для студентов, у которых нет академических задолженностей. Об этом со ссылкой на законопроект, который подготовили в Госдуме, сообщают "Известия".

По словам зампреда Комитета Госдумы по образованию Максима Зайцева, сейчас тех студентов, которые хорошо учатся, могут поощрить лишь переводом с платной системы обучения на бесплатную. Однако возможно это далеко не во всех случаях. Кроме того, из-за повышения цен на образование многим студентам приходится подрабатывать.

К слову, в США и странах Европы широко распространена практика, согласно которой для студентов существуют различные льготы за хорошую учёбу. Впрочем, и в некоторых университетах нашей страны встречаются подобные случаи.