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Илон Макс будет устанавливать чипы в мозг человека, и он не первый. История чипирования населения

Создатель Tesla и SpaceX взялся за фантастические новейшие технологии. Он заявил, что его новая компания Neuralink разрабатывает маленькие микросхемы, которые будут ставить прямо в мозг человека. Маск видит в чипах только пользу: они и нарушения мозга излечат, и позволят слышать звуки за пределами нынешних частот. Но сторонники теорий заговоров считают иначе. Они уверены: это первый шаг по превращению людей в послушных рабов. Впрочем, человеческая чипизация начала развиваться задолго до Илона Маска. И вот как.

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Фото © Shutterstock

"Нас всех превратят в рабов", — пишут в сетях конспирологи о чипировании. Кажется, что маленькая микросхема, вживлённая под кожу, породила страхов больше, чем триста лет назад вызывал топор палача.

Чипы для передачи информации разрабатывали весь XX век. В 1940-х как шпионское оборудование одним из первых был советский прибор "Златоуст". В 1970-х изобрели RFID-технологии — микроскопические радиоприёмники-передатчики без элементов питания. Но впервые на человеке их испытали лишь 22 года назад.

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Разработка чипов на этом не остановилась. В США изобрели и официально сертифицировали VeriChip. Сперва их думали применять в медицине. Но различные техногики стали популяризировать идею чипирования как шаг в будущее.

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Популярным чипирование не стало — оно было лишь модной фишкой. В 2004-м ночной клуб в Роттердаме чипировал ВИП-клиентов. В 2006 году американская фирма чипировала сотрудников. Тут же, в США, началась кампания против. Штаты принимали законы, запрещающие принудительное чипирование людей. Но пару лет назад Швеция пошла другим путём.

Фото © Shutterstock

Даже с учётом разработок Илона Маска и истории шведского эксперимента нельзя говорить о тотальном внедрении чипов. А размер чипа не позволяет имплантировать его незаметно. Сторонники чипирования утверждают, что микросхема под кожей облегчает им жизнь. Противники кричат, что чип позволит контролировать людей. Разработчики утверждают, что в устройстве чипа нет даже GPRS-модуля для отслеживания передвижения, а управлять с помощью чипа человеком и вовсе невозможно, но им не слишком верят.

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