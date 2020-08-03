Илон Макс будет устанавливать чипы в мозг человека, и он не первый. История чипирования населения

"Нас всех превратят в рабов", — пишут в сетях конспирологи о чипировании. Кажется, что маленькая микросхема, вживлённая под кожу, породила страхов больше, чем триста лет назад вызывал топор палача.

Чипы для передачи информации разрабатывали весь XX век. В 1940-х как шпионское оборудование одним из первых был советский прибор "Златоуст". В 1970-х изобрели RFID-технологии — микроскопические радиоприёмники-передатчики без элементов питания. Но впервые на человеке их испытали лишь 22 года назад.

Разработка чипов на этом не остановилась. В США изобрели и официально сертифицировали VeriChip. Сперва их думали применять в медицине. Но различные техногики стали популяризировать идею чипирования как шаг в будущее.

Популярным чипирование не стало — оно было лишь модной фишкой. В 2004-м ночной клуб в Роттердаме чипировал ВИП-клиентов. В 2006 году американская фирма чипировала сотрудников. Тут же, в США, началась кампания против. Штаты принимали законы, запрещающие принудительное чипирование людей. Но пару лет назад Швеция пошла другим путём.

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