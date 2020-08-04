В Китае молния ударила в небоскрёб и сильно напугала местных жителей — видео

沈阳市铁西区和悦名邸 pic.twitter.com/F3oWUf5fkd— 唐嫣 (@TiffanyTang999) August 3, 2020
В китайском городе Шэньян на северо-востоке страны молния попала в здание местного небоскрёба Хуэй Минг. Пользователи Сети сразу же начали делиться достаточно эпичными видео зрелища.
На кадрах видно, что молния в какой-то момент ударяет в здание и на секунду создаётся ощущение, что оно полностью загорелось. Такой эффект был достигнут за счёт возгорания проводов электропередачи, которые были расположены на здании.
"Это абсолютно невероятно". В Нью-Йорке в статую Свободы ударила молния — видеоЖителей Большого яблока уже предупредили о надвигающихся ливнях и возможном наводнении.
Впрочем, автор ролика изрядно испугалась развернувшегося перед ней зрелища и начала что-то эмоционально кричать. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.