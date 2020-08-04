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В Китае молния ударила в небоскрёб и сильно напугала местных жителей — видео

Впрочем, в результате с виду очень жуткого инцидента никто не пострадал.

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В китайском городе Шэньян на северо-востоке страны молния попала в здание местного небоскрёба Хуэй Минг. Пользователи Сети сразу же начали делиться достаточно эпичными видео зрелища.

На кадрах видно, что молния в какой-то момент ударяет в здание и на секунду создаётся ощущение, что оно полностью загорелось. Такой эффект был достигнут за счёт возгорания проводов электропередачи, которые были расположены на здании.

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Жителей Большого яблока уже предупредили о надвигающихся ливнях и возможном наводнении.

Впрочем, автор ролика изрядно испугалась развернувшегося перед ней зрелища и начала что-то эмоционально кричать. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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