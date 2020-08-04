В Счётной палате рассказали о проблемах с содержанием автодорог в России

Счетная палата в ходе проверки выявила ряд проблем в вопросе содержания автомобильных дорог в России и предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на это. Об этом говорится в соответствующем отчёте.

- За последние два года доля автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась на 7%. На текущий момент нормативным требованиям соответствует 84,8% федеральной дорожной сети. С региональными дорогами хуже – указанный показатель улучшился только на 1,1% – до 44,2%, - подчеркнул аудитор СП Валерий Богомолов.

На содержание одного километра дорожной сети федерального значения в 2019 году приходилось 2,2 млн рублей, тогда как на трассы регионального значения - 288 тыс. рублей на км. На все автодороги в целом выделялось 29,6% от нормативной потребности, что по мнению Богомолова негативно сказывается на состоянии региональной дорожной сети.

Кроме того в России не закреплены критерии отнесения автодорог к определенному уровню их содержания и механизм распределения Росавтодором бюджетных средств по своим подведомственным учреждениям.