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В Хабаровском крае назначили нового зампреда правительства региона

Ранее он занимал должность в Департаменте здравоохранения Москвы.

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Фото © Instagram / degtyarev_info

Заместителем председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам назначен Евгений Никонов. Об этом в своём инстаграме сообщил врио главы региона Михаил Дегтярёв.

На краевом штабе по коронавирусу представил сегодня Евгения Леонидовича Никонова. Он займёт должность заместителя председателя правительства края по социальным вопросам, — говорится в сообщении.

Дегтярёв произвёл первое назначение в Правительстве Хабаровского края

Главой Минфина региона стал Валентин Костюшин.

Дегтярёв также назвал Никонова "грамотным организатором здравоохранения" и отметил его опыт работы в столичном Депздраве.

Возвращаем ценного специалиста в родную гавань! — подытожил Дегтярёв.

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