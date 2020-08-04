В Хабаровском крае назначили нового зампреда правительства региона

Заместителем председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам назначен Евгений Никонов. Об этом в своём инстаграме сообщил врио главы региона Михаил Дегтярёв.

— На краевом штабе по коронавирусу представил сегодня Евгения Леонидовича Никонова. Он займёт должность заместителя председателя правительства края по социальным вопросам, — говорится в сообщении.

Дегтярёв также назвал Никонова "грамотным организатором здравоохранения" и отметил его опыт работы в столичном Депздраве.