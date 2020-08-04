Мужчина, который избил и хотел изнасиловать женщину в поезде на Украине, предлагал взятку её мужу

Мужчина, который в поезде избил и попытался изнасиловать женщину на глазах у ребёнка, предлагал взятку её мужу. Об этом на своей странице в "Фейсбук" сообщила сама потерпевшая.

По её словам, в полиции нападавший предложил деньги, однако супруг пострадавшей от них отказался. Только после этого мужчина признал свою вину.

Кроме того, потерпевшая заявила, что злоумышленник не психически больной человек, а настоящий маньяк. Женщина утверждает, что в момент совершения преступления он был вменяем и продумал всё до мелочей.

– Он осознанно перенёс вещи из своего купе в наше, когда я с сыном скрывалась у проводницы. Он рылся в моих вещах, забрал деньги и вещи, он забрал мой паспорт и начал говорить начальнику поезда и проводникам, что знает меня, – подчеркнула потерпевшая.

Женщина также призналась, что ей до сих пор страшно за свою жизнь.

Ранее Лайф сообщал, что в поезде Мариуполь — Киев мужчина ночью напал на женщину с ребёнком и жестоко избил. По словам потерпевшей, нападавший бил её, прижимая к кровати и держа за горло. От криков проснулся сын женщины и стал умолять "не бить маму". В ответ мужчина попытался ударить и ребёнка, однако женщина задержала удар и попросила не трогать сына. Взамен она пообещала мужчине, что сделает всё что угодно. После этого он перестал проявлять агрессию, снял трусы и начал приставать к женщине.