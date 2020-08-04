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Премьер Польши рассказал об отсутствии антироссийских настроений в стране

Несмотря на это, существуют аспекты, которые не дают нормализоваться отношениям двух стран.

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Фото © Pixabay

В Польше на сегодняшний день нет каких-либо антироссийских настроений, однако стране не нравятся проекты вроде "Северного потока — 2". Такое мнение в беседе с Biznes Alert выразил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Я не считаю, что у нас в Польше царит жёсткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например "Северный поток — 2", — отметил Моравецкий.

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Решение связано с расследованием, касающимся консорциума, финансирующего проект.

По словам главы кабмина, на деньги, которые Европа станет вкладывать в газопровод, Москва будет приобретать оружие, а сам проект позволит делать России "всё, что захочется", с Украиной.

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