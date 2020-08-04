Премьер Польши рассказал об отсутствии антироссийских настроений в стране

В Польше на сегодняшний день нет каких-либо антироссийских настроений, однако стране не нравятся проекты вроде "Северного потока — 2". Такое мнение в беседе с Biznes Alert выразил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
— Я не считаю, что у нас в Польше царит жёсткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например "Северный поток — 2", — отметил Моравецкий.
Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока — 2"Решение связано с расследованием, касающимся консорциума, финансирующего проект.
По словам главы кабмина, на деньги, которые Европа станет вкладывать в газопровод, Москва будет приобретать оружие, а сам проект позволит делать России "всё, что захочется", с Украиной.