Премьер Польши рассказал об отсутствии антироссийских настроений в стране

В Польше на сегодняшний день нет каких-либо антироссийских настроений, однако стране не нравятся проекты вроде "Северного потока — 2". Такое мнение в беседе с Biznes Alert выразил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

— Я не считаю, что у нас в Польше царит жёсткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например "Северный поток — 2", — отметил Моравецкий.