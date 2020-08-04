Американский сенатор заявила, что США должны немедленно согласиться на продление ДСНВ

Сенатор от Демократической партии США Дайэнн Файнстайн заявила, что Америка должна немедленно согласиться на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией. Об этом пишет газета The New York Times.

Она отметила, что на США и Россию "приходится 90% ядерного оружия в мире".

— Прекращение действия ДСНВ и тех ограничений, которые он накладывает на два крупнейших ядерных арсенала, не будет способствовать нераспространению, — подчеркнула Файнстайн.

Сенатор добавила, что ДСНВ "жизненно важен" с точки зрения контроля над вооружениями. Кроме того, она утверждает, что "США должны продемонстрировать, что играют ведущую роль в мире, продлив ДСНВ".

— В то же время мы можем начать многосторонние консультации по контролю над вооружениями с другими ядерными державами. Я поддерживаю включение Китая и других ядерных держав в будущем в консультации и соглашения, но это должно произойти отдельно от незамедлительного продления ДСНВ, — резюмировала Файнстайн.