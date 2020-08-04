Американский сенатор заявила, что США должны немедленно согласиться на продление ДСНВ

Сенатор от Демократической партии США Дайэнн Файнстайн заявила, что Америка должна немедленно согласиться на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией. Об этом пишет газета The New York Times.
Она отметила, что на США и Россию "приходится 90% ядерного оружия в мире".
— Прекращение действия ДСНВ и тех ограничений, которые он накладывает на два крупнейших ядерных арсенала, не будет способствовать нераспространению, — подчеркнула Файнстайн.
Путин — о продлении ДСНВ: Серьёзных переговоров так и не удалось начатьГлава государства отметил, что нужно определить окончательную позицию России по этому вопросу.
Сенатор добавила, что ДСНВ "жизненно важен" с точки зрения контроля над вооружениями. Кроме того, она утверждает, что "США должны продемонстрировать, что играют ведущую роль в мире, продлив ДСНВ".
— В то же время мы можем начать многосторонние консультации по контролю над вооружениями с другими ядерными державами. Я поддерживаю включение Китая и других ядерных держав в будущем в консультации и соглашения, но это должно произойти отдельно от незамедлительного продления ДСНВ, — резюмировала Файнстайн.
Путин назвал ошибкой США отказ от противоракетного договора СНВ-3Российский лидер считает, что соглашение нужно продлевать.
Договор СНВ-III был подписан США и Россией в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предполагает взаимное сокращение уже развёрнутых ядерных арсеналов. Его действие заканчивается 5 февраля 2021 года. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить соглашение, однако Штаты не готовы этого делать.