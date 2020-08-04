Лукашенко заявил, что важно сохранить и передать будущим поколениям независимость

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей предвыборной программе, которая опубликована в газете "Звезда", рассказал о важности сохранения независимости страны и передачи её будущим поколениям.
— Независимость дорого стоит, но она стоит того, чтобы её сохранить и передать следующим поколениям, — отметил Лукашенко.
По словам белорусского лидера, республика всегда была открыта к дружбе — как на Запад, так и на Восток, а сама страна никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств.
Лукашенко заподозрили в провоцировании "майдана"Оппозиционер заявил, что его сторонники никогда не говорили об этом.
Лукашенко также обратил внимание на то, что мир вступает "в эпоху глобальных геополитических потрясений", однако власти страны сделают всё, чтобы "разногласия во внешней политике не отразились на дружбе народов, которым предначертано жить рядом на этой земле в центре Европы".