Лукашенко заявил, что важно сохранить и передать будущим поколениям независимость

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей предвыборной программе, которая опубликована в газете "Звезда", рассказал о важности сохранения независимости страны и передачи её будущим поколениям.

— Независимость дорого стоит, но она стоит того, чтобы её сохранить и передать следующим поколениям, — отметил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, республика всегда была открыта к дружбе — как на Запад, так и на Восток, а сама страна никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств.