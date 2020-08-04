Два человека погибли при пожаре на юге Москвы. Публикуем видео с места происшествия

Два человека погибли и ещё один находится в тяжёлом состоянии в результате пожара в многоэтажном доме по улице Высокая. Об этом Лайфу стало известно от источника в экстренных службах. Очаг находился в однокомнатной квартире на первом этаже. По состоянию на 19:00 мск огонь полностью ликвидирован.
В распоряжении Лайфа оказалось несколько видео с места происшествия, снятых очевидцами. На одном из них видно, как жильцы соседних квартир на первом этаже эвакуируются через окна. Некоторым прохожие помогали покинуть помещение.
Обстоятельства и причины пожара выясняются.
Ранее во вторник в Гарднеровском переулке в центре Москвы загорелся двухэтажный металлический ангар, пламя перекинулось на расположенную рядом гостиницу.