Два человека погибли при пожаре на юге Москвы. Публикуем видео с места происшествия

Два человека погибли и ещё один находится в тяжёлом состоянии в результате пожара в многоэтажном доме по улице Высокая. Об этом Лайфу стало известно от источника в экстренных службах. Очаг находился в однокомнатной квартире на первом этаже. По состоянию на 19:00 мск огонь полностью ликвидирован.