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В центре Москвы загорелся ангар, пламя перекинулось на хостел — видео

По данным источника Лайфа, из полыхающего здания эвакуируют постояльцев и сотрудников.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В центре Москвы, в Гарднеровском переулке, загорелся двухэтажный металлический ангар, пламя перекинулось на расположенную рядом гостиницу. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, полыхает здание в Гарднеровском переулке, 3, в котором находится мини-отель. Идёт полная эвакуация людей. Площадь возгорания оценивается в 60 квадратных метров, пожарные пытаются справиться с огнём. Из кровли хостела продолжает вырываться открытое пламя. Сведений о пострадавших не поступало.

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В салоне автомобиля никого не было, а водитель успел выбраться из горящей машины.

Ранее Лайф сообщал о пожаре в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники. Из здания эвакуировали более 800 человек. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

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