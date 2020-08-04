В центре Москвы загорелся ангар, пламя перекинулось на хостел — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В центре Москвы, в Гарднеровском переулке, загорелся двухэтажный металлический ангар, пламя перекинулось на расположенную рядом гостиницу. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, полыхает здание в Гарднеровском переулке, 3, в котором находится мини-отель. Идёт полная эвакуация людей. Площадь возгорания оценивается в 60 квадратных метров, пожарные пытаются справиться с огнём. Из кровли хостела продолжает вырываться открытое пламя. Сведений о пострадавших не поступало.