В Московском зоопарке родился детёныш редкого сычуаньского такина — видео

Самка редкого краснокнижного сычуаньского такина родилась в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Специалисты создали для животного максимально приближенные к естественным условия. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе учреждения.

— Малышка родилась крепкой и здоровой. При рождении она весила около десяти килограммов. Для самки такина это уже не первое потомство. Она у нас опытная мама: очень хорошо приняла малышку, начала выкармливать и оберегать. Она кормила её молоком три-четыре месяца, а сейчас детёныш подрос и питается взрослой едой, — приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Как отметили специалисты зоопарка, не меньшую заботу о потомстве проявляет и отец-такин. Он бдительно следит за выпасом самки и детёныша, а если, по его мнению, семье угрожает опасность, он начинает свирепо сопеть и угрожающе мотать рогами.

— Такин проживает на северо-востоке Индии, в Тибете, Непале и Китае. Но подвид — сычуаньский такин — живёт только в китайской провинции Сычуань. Он занесён в Красную книгу как исчезающий. Сычуаньские такины размножаются в Центре воспроизводства уже шесть лет подряд. Детёныши либо остаются там, либо уезжают в другие зоопарки. Так, один из такинов переехал в Берлин, — добавили в зоопарке.