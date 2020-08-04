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Роспотребнадзор назвал регионы, в которых повышена доза облучения радоном

Этот газ является второй после курения причиной рака лёгких.

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Фото © Shutterstock

В Республике Тыва, Ставропольском и Забайкальском краях, Еврейской автономной области и Иркутской области наблюдаются повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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Специалисты напомнили, что на самом деле сеть нового поколения никакой опасности для организма не несёт.

Повышенные (в интервале от 5,0 до 10,0 мЗв/год) средние дозы облучения населения природными источниками ионизирующего облучения также характерны для жителей Республики Тыва (5,62 мЗв/год), Ставропольского (5,77 мЗв/год) и Забайкальского (7,35 мЗв/год) краёв, Еврейской автономной области (6,55 мЗв/год) и Иркутской области (5,38 мЗв/год), — говорится в сообщении.

Радон — радиоактивный природный газ, который может выделяться из почвы, горных пород и строительных материалов. На улице из-за того, что он разбавляется атмосферным воздухом, концентрация радона очень низкая. Но в закрытых помещениях он может накапливаться. Попадая в лёгкие, газ повреждает клетки человека и повышает риск развития рака. Радон — это вторая по значимости причина возникновения рака после курения сигарет.

При этом вероятность развития рака лёгкого в результате воздействия радона у курильщиков в 25 раз выше, чем у некурящих, — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил, что в регионах России в марте — июне значительно выросла коллективная доза облучения в результате проведения компьютерной томографии, что может привести к росту числа заболеваний, вызываемых радиацией.

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