Аксёнов рассказал, сколько россиян уже отдохнули в Крыму. Счёт пошёл на миллионы

За весь июль (с момента возобновления туризма) в Крыму отдохнуло уже 1 432 000 туристов. Такие данные привёл глава региона Сергей Аксёнов.

— Из них 31,9% прибыли авиасообщением, 62,7% — по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 5% — по железной дороге, менее 1% — через государственную границу РФ на участках Армянск, Джанкой, Перекоп, — написал глава Крыма во "ВКонтакте".

При этом средняя загрузка отелей, гостиниц и хостелов в июле составила 80%, а на некоторых объектах даже 95%.