Аксёнов рассказал, сколько россиян уже отдохнули в Крыму. Счёт пошёл на миллионы

За весь июль (с момента возобновления туризма) в Крыму отдохнуло уже 1 432 000 туристов. Такие данные привёл глава региона Сергей Аксёнов.
— Из них 31,9% прибыли авиасообщением, 62,7% — по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 5% — по железной дороге, менее 1% — через государственную границу РФ на участках Армянск, Джанкой, Перекоп, — написал глава Крыма во "ВКонтакте".
При этом средняя загрузка отелей, гостиниц и хостелов в июле составила 80%, а на некоторых объектах даже 95%.
Закрылся на реконструкцию, не открылся после пандемии. В Крыму разорился шикарный отель Софии РотаруС территории ресторана-гостиницы вывезли всю мебель.
Из-за пандемии коронавируса в этом году резко вырос спрос на отдых на российских курортах. При этом среди гостей Крыма и Кубани замечены как простые граждане, так и российские звёзды и даже украинские политики. Неудивительно, что особым спросом в нынешнем курортном сезоне у туристов в Крыму пользуются номера премиального класса.