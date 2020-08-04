В России выявлено 5159 новых случаев коронавируса за сутки. Меньше было только в апреле

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В России за минувшие сутки выявлено 5159 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число выявленных случаев достигло 861 423.

Нужно отметить, что это минимальное суточное количество новых зарегистрированных случаев с 23 апреля.

— За последние сутки в России выявлено 5159 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1546 случаев (30,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

За сутки из-за CoViD-19 умерло 144 человека. За всё время по этой причине скончался 14 351 человек. Выздоровело за минувший день 7878 человек. В целом за всё время эпидемии излечился 661 471 человек.