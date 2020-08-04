Суд приговорил к реальному сроку подростка, напавшего на школу с топором

В Саратовской области суд приговорил к семи годам лишения свободы 15-летнего подростка из города Вольска за вооружённое нападение на собственную школу. Следствию удалось доказать, что при помощи топора и бутылок с зажигательной смесью преступник собирался убить учителей и школьников. По счастливой случайности, а также благодаря медикам жертв удалось избежать. Отбывать наказание молодой человек будет в воспитательной колонии.
— Он признан виновным в совершении преступления "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе заведомо малолетних или лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершённое общеопасным способом с особой жестокостью из хулиганских побуждений", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.
В Новосибирской области подросток не захотел учиться после каникул и спалил школуТеперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ученик школы № 4 в посёлке Большевик города Вольска 28 мая 2019 года бросил в один из классов школы бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем ещё одну такую бутылку — в коридоре. После он ударил двенадцатилетнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться.
Оперативно прибывшей на место происшествия бригаде медиков удалось оказать помощь пострадавшей девочке, её жизнь удалось спасти. Однако её здоровью был причинён тяжкий вред. Всего же пострадавшим по данному делу был признан 21 человек.