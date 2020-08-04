Суд приговорил к реальному сроку подростка, напавшего на школу с топором

В Саратовской области суд приговорил к семи годам лишения свободы 15-летнего подростка из города Вольска за вооружённое нападение на собственную школу. Следствию удалось доказать, что при помощи топора и бутылок с зажигательной смесью преступник собирался убить учителей и школьников. По счастливой случайности, а также благодаря медикам жертв удалось избежать. Отбывать наказание молодой человек будет в воспитательной колонии.

— Он признан виновным в совершении преступления "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе заведомо малолетних или лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершённое общеопасным способом с особой жестокостью из хулиганских побуждений", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, ученик школы № 4 в посёлке Большевик города Вольска 28 мая 2019 года бросил в один из классов школы бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем ещё одну такую бутылку — в коридоре. После он ударил двенадцатилетнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться.