Черногория открыла границы для россиян

Туристам из России для посещения балканской страны не придётся сдавать анализы на коронавирус.

Россия включена в так называемый зелёный список эпидемиологически безопасных стран Национальным координационным советом при Правительстве Черногории (NKT). Таким образом, россиянам разрешён въезд в Черногорию без дополнительных условий в связи с пандемией коронавируса.

Отметим, в список "зелёных стран" вошло большинство стран Евросоюза и ещё около 40 государств. Есть также и "жёлтый список". Граждане состоящих в нём стран для посещения Черногории обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус не более чем за 71 час до въезда. Среди "жёлтых" стран числятся, например, Израиль, Сингапур, Албания, Босния и Герцеговина.