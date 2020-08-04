Черногория открыла границы для россиян

Россия включена в так называемый зелёный список эпидемиологически безопасных стран Национальным координационным советом при Правительстве Черногории (NKT). Таким образом, россиянам разрешён въезд в Черногорию без дополнительных условий в связи с пандемией коронавируса.
Отметим, в список "зелёных стран" вошло большинство стран Евросоюза и ещё около 40 государств. Есть также и "жёлтый список". Граждане состоящих в нём стран для посещения Черногории обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус не более чем за 71 час до въезда. Среди "жёлтых" стран числятся, например, Израиль, Сингапур, Албания, Босния и Герцеговина.
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Как сообщал Лайф, с 1 августа Россия частично возобновила международные полёты. Первыми "открытыми" странами стали Великобритания, Турция и Танзания. А с 15 августа РФ возобновит авиасообщение со Швейцарией. Когда начнутся полёты в Черногорию, пока не известно.