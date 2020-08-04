Трамп заявил, что не получал докладов о "сговоре" России и талибов

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию, что когда-либо получал доклад от своих спецслужб о поставках оружия террористической группировке "Талибан"* в Афганистане со стороны России. Об этом американский лидер сообщил в интервью порталу Axios.

— Я слышал такое, но опять же эта (информация) никогда не поступала мне на стол, — ответил Трамп.

При этом на уточняющий вопрос журналистов о возможных действиях Вашингтона в случае подтверждения информации о поставках Трамп заявил, что США сами поставляли вооружение данной группировке.

— Ну, вообще-то, мы тоже поставляли оружие, когда они воевали с Россией, — ответил президент США, имея в виду участие СССР в конфликте в Афганистане в 1979–1989 годах.

Как сообщал Лайф, ранее New York Times со ссылкой на источники в разведке опубликовала статью, в которой говорилось, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Позднее газета назвала посредника в "сговоре" России с террористической группировкой. В Белом доме усомнились в правдивости публикации. Дональд Трамп сообщил, что разведка США признала фейком данную информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о "сговоре" "чушью собачьей".