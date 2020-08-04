Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко включил в свою предвыборную программу предложение провести в стране референдум по изменению конституции. Документ опубликован на сайте государственной газеты "Звязда".
— По мере того как менялась наша Беларусь, менялись мы. Готовность белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны очевидная, и степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнём с конституции! — призывает в своей программе Лукашенко.
Действующий глава государства отметил, что белорусы определят свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти "в ходе общенациональной дискуссии". Он продолжает придерживаться высказанной ранее позиции, что провести голосование по конституции следует в ближайшие пять лет.
Белоруссия уплывает. Лукашенко теряет контроль над ситуацией?Натовские агенты уже внедрены в силовые структуры Белоруссии, считают эксперты, однако белорусские КГБ и армия в целом остаются лояльными к действующему президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Кандидатов пять: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Череченя. Сегодня, 4 августа, стартовало досрочное голосование на выборах. Оно продлится до 8 августа включительно. Проголосовать досрочно могут те белорусы, которые в основной день выборов не смогут находиться по месту жительства.