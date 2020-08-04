Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко включил в свою предвыборную программу предложение провести в стране референдум по изменению конституции. Документ опубликован на сайте государственной газеты "Звязда".

— По мере того как менялась наша Беларусь, менялись мы. Готовность белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны очевидная, и степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнём с конституции! — призывает в своей программе Лукашенко.

Действующий глава государства отметил, что белорусы определят свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти "в ходе общенациональной дискуссии". Он продолжает придерживаться высказанной ранее позиции, что провести голосование по конституции следует в ближайшие пять лет.