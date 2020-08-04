Белоруссия уплывает. Лукашенко теряет контроль над ситуацией?

В передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" военкор Семён Пегов сообщил, что на территории Белоруссии существуют специальные лагеря, где тренируют радикальных националистов для военизированных действий в Могилёвской и Витебской областях Белоруссии.

Военный эксперт Константин Сивков полагает, что белорусское государство основано на совершенно других принципах, не совместимых с принципами белорусских националистов. Но если в спецслужбах завелись предатели, то это возможно.

— Я полагаю, что слухи о том, что Белоруссия переходит на националистические рельсы, — абсолютная неправда и чепуха. Такие идеи идут вразрез с идеологией белорусского государства, в котором проявляются социалистические принципы, чуждые вульгарному национализму. Однако я бы мог предположить, что такое может получиться, если белорусский КГБ уже выходит из-под контроля президента республики и действует против него, — заявил эксперт.

Военный эксперт Алексей Леонков напоминает, что все подготовки национал-боевиков на Украине шли под видом патриотического воспитания.

— В Белоруссии всё происходит схожим образом, под видом патриотического воспитания устраиваются лагеря в самой Белоруссии, а антиправительственная подготовка производится на территории сопредельных государств, прежде всего Польши. Всё это под видом спортивного отдыха. То же самое было перед Майданом на Украине. Вы посмотрите, что там они говорят, это не союзнические лозунги, там и знамя их, и всадник "Погоня". КГБ Белоруссии почему-то вдруг стал смотреть на такие вещи формально. Если внутри Белоруссии в лагерях не говорят о свержении режима Лукашенко, то они считают, что ничего страшного не произойдёт. А там, где к этому готовятся, запретить белорусский КГБ уже ничего не может. Служба внешней разведки должна знать о том, что творится за пределами страны и что данные лагеря идеологически связаны, но решений для их запрета и закрытия нет, — отметил Леонков.

Военкор Семён Пегов уточняет, что тренировки проводятся в Могилёвской и Витебской областях, так как именно там могут потребоваться в случае чего подготовленные кадры.

— Эти области выбраны неслучайно. То, что там готовят националистов, подтверждается несколькими источниками и из силовых ведомств, и из службы разведки. Причина проста — это наиболее пророссийские регионы Белоруссии, если там случится какая-то буча, то они с большой долей вероятности могут занять российскую точку зрения. В задачу националистов будет входить "работа": они будут давить пророссийское, русское сопротивление. Стоит отметить, что инструкторов из КГБ там нет, этим занимаются польские, прибалтийские и в целом натовские специалисты. Но происходит это с ведома КГБ. Если брать аналогию с Украиной, а она мне кажется уместной, то речь идёт о том, что часть силовых структур совершили предательство. Без этого государственного переворота не добиться. Так вот, если эти лагеря существуют, то про них в курсе в КГБ, если они в курсе и ничего не делают, значит, это ведомство уже работает не в интересах своей страны и государства, — подчеркнул Пегов.

Журналист добавил, что речь не идёт о каком-то большом количестве националистов, прошедших через тренировочные лагеря, а также не о том, что КГБ Белоруссии состоит сплошь из предателей. Он объясняет, что фиксируется нехорошая тенденция, которую уже чётко прослеживают и российские специалисты.

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— Структура не может выйти из-под контроля, речь всё-таки идёт о конкретных людях. Так вот, разумеется, многие белорусские сотрудники и офицеры знают, что значит присяга, но я уверен: там уже образовалась прослойка людей, купленная либо прельщённая партнёрами из НАТО. То же самое и о боевиках, я думаю, на всю Белоруссию наберётся всего 1000–2000 человек. Но, как показывает практика, несколько сотен профессионально обученных молодчиков могут завести толпу до нужного предела, чтобы она пошла штурмовать правительственные здания, полицию и оружейные склады, — заявил Пегов.

Однако явных признаков смещения действующего президента Белоруссии майданными методами не наблюдается, считает публицист Борис Рожин.

— Белорусские националисты никогда не были доминирующей силой в Белоруссии. Они были ядром оппозиции, но это 5–10%, что не так много. Более того, белорусский КГБ за годы научился с ними работать и даже использовать втёмную. Пока нам не предоставили видеодоказательств, как это было с Украиной, где бы показали, как тренируют белорусских националистов на Майдан. Однако такие слухи действительно ходят уже достаточно давно. Проблема заключается в том, что огромное количество белорусских силовиков своей карьерой обязаны лично Александру Лукашенко. В случае его свержения, а это неизбежно, если речь идёт о Майдане, они точно так же теряют всё. При этом, безусловно, нельзя исключать, что часть представителей играет втёмную и держит курс на свержение действующего президента, — отметил публицист.