ФСБ в помощь. Почему жители Крыма сдают украинских террористов

Федеральная служба безопасности объявила о пресечении деятельности в Крыму группы агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в состав которой входила военнослужащая Вооружённых сил России. В сообщении ФСБ отмечается, что деятельность агентурной группы была направлена на "организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан".

По мнению публициста Ростислава Ищенко, речь идёт не столько о Крыме, сколько в целом об украинской террористической активности на территории России.

— Каждые полгода ФСБ кого-то ловит. Я бы не сказал, что конкретно в Крыму есть острая проблема, но думаю, что стоит говорить о том, что украинская разведка работает против России в целом во всех местах, где может протиснуться, — пояснил Ищенко.

Роджерс отметил, что с большой долей вероятности на территорию Крыма во время событий Майдана было завезено значительное количество оружия и взрывчатых веществ, которые готовились для местного бандподполья.

— Регулярно задерживают людей, которые пытаются что-либо узнать о российских вооружённых силах или нанести некий урон инфраструктуре. Можно вспомнить повреждение линий электропередачи, поджоги домов пророссийски настроенных активистов, угрозы пророссийскому мусульманскому духовенству и крымским татарам, которые выступают за Россию, — список достаточно большой. Но диверсанты не пользуются поддержкой населения, поэтому их быстро ловят. Какой нормальный человек хочет, чтобы его лишили света, воды, взорвали дом, а после ещё и вокзал подорвали? А такие случаи были, ФСБ поймали на стадии подготовки группы "интеллектуалов", которые решили устроить взрыв на железнодорожном вокзале, чтобы жертв было ещё больше, — пояснил Александр Роджерс.

Политической обозреватель "Ньюс Фронт" Сергей Веселовский сообщил, что ситуация действительно непростая, так как в 2014 году паспорта получили все желающие крымчане (вне зависимости от их убеждений).

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— Когда в 2014 году Крым перешёл в состав России, то российское гражданство давали всем, в том числе украинским военным, присягавшим России, и украинским чиновникам. Дело в том, что в Крыму есть единицы, ностальгирующие по Украине, и из них очень легко вербовать пассивных, диванных террористов, но также получаются и настоящие. Подобные люди встречаются даже среди военнослужащих, и с ними плотно работает украинская военная разведка, — говорит Веселовский. — При этом оставшееся большинство смотрит на таких людей, как бы вам сказать, презрительно. Люди говорят, шпионил бы он на американскую или британскую разведку, понять можно, а быть агентом украинской военной разведки — это стыдно, ниже этого только сидеть в тюрьме за какое-нибудь мерзкое преступление вроде изнасилования.

Веселовский добавил, что после 2014 года в Крыму очень качественно работает ФСБ, которая выявляет большинство терактов уже на стадии подготовки.

— Действительно, в 2014 году сотрудниками ФСБ были найдены схроны с оружием, в том числе находили и то, что уже успели вытащить представители меджлиса и других террористов. Отсутствие терактов на полуострове — высшее доказательство того, что эти парни свой хлеб едят не зря, — сказал эксперт.