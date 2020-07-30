Хитрый план. На какие страны СНГ положил глаз неохалифат Турции и чем это грозит России?

27 июля турецкий журнал Gercek Hayat ("Истинная жизнь") призвал к созданию "исламского халифата" во главе с Турцией и её лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это произошло через несколько дней после того, как президент Турецкой Республики принял участие в первом пятничном намазе в бывшем христианском храме Святой Софии, переоборудованном в мечеть Айя-София. Отметим, что с 1935 по 2020 год здание было музеем и религиозных служб в нём не велось. Комментаторы в арабском сегменте соцсетей сочли призывы издания созвучными неоосманским планам Эрдогана, который "стремится установить исламское правление, которое выходит за границы Турции".

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Эрдоган не обладает необходимыми средствами — экономическими и военными ресурсами, с помощью которых он бы мог независимо проводить свою политику.

— Турции для эффективной экспансии нужно обладать собственным производством вооружений, но такого независимого варианта у неё сейчас нет. Как мы знаем из истории, государства которые не обладали необходимыми ресурсами, проигрывали войны. Когда не из чего делать современное оружие, пользы от армии никакой. Турция ведёт некую политику на грани агрессии, все её соседи начинают задавать вопросы. Это плохой знак. Анкара пытается участвовать во всех конфликтах региона, бряцая оружием там, где надо сидеть за столом переговоров, лезет в разборки СНГ и в Сирию, где в общем-то своих целей не добилась, защищает интересы в Ливии, которые противоречат интересам Египта, всё это наводит на грустные выводы, — говорит Леонков.

Также он добавил, что роль Турции в решении конфликтов деструктивна и с большой долей вероятности многое из политики Эрдогана остаётся неизвестным, так как он, вполне возможно, реализует не только свою стратегию.

— Турция пытается решать проблемы военным путём, но так ничего не получится. Вспомним её участие в Астанинском формате, регулировавшем ситуацию в Сирии. Тогда свою помощь в переговорном процессе предложили три страны — Турция, Россия и Иран. Видимо, посчитав, что получилось что-то втроём, Анкара решила попробовать сольно и в итоге создала вокруг себя множество конфликтов. Но если в этом деле у тебя нет союзников, то можно попасть в трудные дела. Так, на Западе турки переругались с греками, на юге — с сирийцами, на востоке влезают в конфликт армян и азербайджанцев, при этом у самих не урегулирован вопрос с курдами. Я бы предположил, что, несмотря на все эти ухищрения Эрдогана, за его политикой стоят интересы США и Великобритании. Если это так, то мы неверно оцениваем действия турецкой политики, — подчеркнул эксперт.

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По мнению публициста Бориса Рожина, Эрдоган отвечает настроениям своего электората, однако остаётся достаточно аккуратным политиком и не лезет напролом, если чувствует серьёзное сопротивление.

— Такие настроения идут снизу, от национал-исламистского электората, также Эрдоган и его окружение заигрывает с движениями пантюркизма, неоосманизма. Если посмотреть внимательно, то видно, что внешняя политика напоминает ту, которую пыталась проводить Османская империя. Турция проводит военные операции на территориях, которые раньше входили в Османскую империю, но весь этот внутренний реваншизм упирается в объективные проблемы экономического характера, которые ведут к её столкновению с другими государствами и даже политическими блоками. В отличие от своего электората, Эрдоган осознаёт, что цена может быть слишком высокой, и там, где видит сопротивление, отступает, чтобы не ввязаться в серию военных конфликтов, — отметил Рожин.

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Политолог Дмитрий Родионов считает, что пантюркизм и панисламизм Эрдогана является естественной реакцией на охлаждение отношений с Западом.

— Не стоит привязываться к словам. Сегодня слово "халифат" ассоциируется с ИГИЛ*, однако ничего подобного Эрдоган даже не пытается строить. Более того, он даже шариат вводить не будет, так как прекрасно понимает, что это в Турции станет началом гражданской войны. Другой вопрос, что объективно он отходит от так называемых западных ценностей и на фоне весьма напряжённых отношений с Евросоюзом и США он склоняется к тому, что принято называть исламизмом. Но опять же у него не совсем тот исламизм, который проповедуют в Аравии. Турки тут стоят особняком, и, более того, они что с Саудовской Аравией, что с Ираном активно конкурируют за первенство в этом вопросе. В отличие от саудитов, Эрдоган не заигрывается с радикальным исламом, но делает широкие жесты вроде той же Святой Софии, которую из статуса музея опять вернули в статус мечети. Скорее, повторюсь, это просто естественное продолжение политики, связанной с неприятием Западом Турции, который не даёт ей покупать вооружение, вводит санкции, даже пытался устроить переворот, — пояснил эксперт.

Политолог добавил, что интересы Эрдогана распространяются и на территории бывшего СССР, в том числе в не самых очевидных местах.

— Вообще, Турция начала проникать на территорию бывшего СССР ещё в 1990-е годы. В те годы турецкие эмиссары доходили вплоть до Якутии, а казалось бы, где Турция, а где Якутия. Разумеется, окормляли Татарстан, Башкирию. Особенно сильно "помогали" крымским татарам. Насколько я знаю, до сих пор турки туда что-то вкладывают и зачастую люди, которые получают турецкие деньги, — это не самые честные бизнесмены и предприниматели. Конечно же, важным элементом является Азербайджан, который считается для Турции братской страной, они даже говорят: две страны, один народ. Впрочем, интересы Эрдогана устремлены и в Среднюю Азию, в конце концов там тоже тюркоязычные народы. Такие устремления, конечно, вызывают определённые опасения, — заметил эксперт.

Напомним, Реджеп Эрдоган находится на посту президента Турции с 2014 года, одной из целей прямо декларируемых Эрдоганом, стало восстановление "Великой Порты" — политики, которая была свойственна Османской империи. Часть населения восприняла его действия как отказ от позиции Кемаля Ататюрка, проводившего политику светской власти. Всё это вылилось в попытку военного переворота 2016 года, в ходе которой часть военной элиты Турции, ведомой западными спецслужбами, выступила против действующей власти. Попытка была сорвана, а Турция начала всё дальше отдаляться от стран Европы, США и блока НАТО.