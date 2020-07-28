Качели смерти. Почему Казахстан обгоняет Китай по количеству заражённых коронавирусом

Общее число официально зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане, по данным Минздрава республики, достигло 84 648. Это больше, чем в Китае, где за всё время зафиксировано 83 959 случаев заражения. В Казахстане за минувшие сутки зарегистрировано 1526 новых случаев коронавируса, а выздоровело за сутки 1833 человека. Уточним, население Казахстана составляет 18 миллионов человек, а в КНР проживает 1,4 миллиарда.

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров полагает, что такие цифры — результат неверной стратегии от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

— Это гигантские цифры, там проживает населения чуть больше, чем в Москве. Всё это получилось из-за неверно выбранной стратегии, которую предложила Казахстану ВОЗ, которая попросту не работает. В Китае объявили карантин — и в течение двух месяцев справились. Закрыли границы и подавили все вспышки. Получается, что это единственная результативная технология. Её имеет смысл использовать до изобретения лекарства. Казахстан этого делать не стал. Такое количество заболевших — цена его выбора. Повторюсь, ничего нового со времён Средневековья не изобрели. Всё остальное просто изматывает как страну, так и народ, но должного эффекта не даёт, — заявил депутат Фёдоров.

Публицист Ростислав Ищенко полагает — не стоит забывать и тот факт, что страны ведут статистику, используя разные методы. Например, в России считают абсолютно всех, кто хоть как-то контактировал с носителем коронавируса. Поэтому у нас уже более 800 тысяч, из которых около 60% — бессимптомные носители, то есть те, кто даже не знал, что вирус у них есть, просто при проверке это подтвердилось. А вот в Великобритании считали только тех, кто попал в больницу в коматозном состоянии, отсюда и больший процент смертности. По его словам, казахстанская статистика скорее похожа на российскую, чем на британскую, поэтому всё может быть не так плохо.

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Также Ищенко добавил, что сравнивать опыт Китая и Казахстана неправильно, поскольку отличается подход к решению проблемы. Сделать в республике СНГ так же, как это было сделано в Поднебесной, практически невозможно, так как сравнительно небольшое количество людей проживает на большой территории, которую полностью блокировать невозможно.

— Количество заражённых жителей зависит от количества населения в стране. Ситуация, конечно, довольно тяжёлая. ВОЗ даже внесла Казахстан в список стран с наиболее активным развитием пандемии. Но в целом всё начинает устаканиваться, о чём косвенно говорят цифры — количество выздоровевших превышает количество новых больных. Всё это достигнуто в том числе благодаря врачам и лекарствам из России. Более того, я бы уточнил, что между нашими странами достигнуто соглашение о приоритетной поставке вакцины после запуска её в серийное производство, поэтому впереди этого чёрного тоннеля мы увидим свет, — пояснил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Мендкович.