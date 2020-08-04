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В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1456 пациентов

С начала эпидемии столичным врачам удалось спасти от инфекции более 183 больных.

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Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей

За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции нового типа выздоровело ещё 1456 пациентов. Статистику на 4 августа привела вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1456 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 183 640, — уточнила заместитель столичного мэра.

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