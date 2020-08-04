В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1456 пациентов

За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции нового типа выздоровело ещё 1456 пациентов. Статистику на 4 августа привела вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1456 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 183 640, — уточнила заместитель столичного мэра.
Российские дети не получат вакцину от CoViD-19 в этом годуПервый препарат от коронавируса российского производства зарегистрируют в течение десяти дней.
Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что три российские компании в сентябре приступят к серийному производству вакцины от коронавируса.