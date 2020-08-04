Лукашенко захотел расширять географию дружественных Белоруссии стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в своей предвыборной программе, что в случае переизбрания он намерен добиваться расширения географии дружественных его республике стран.
— Мы вступаем в эру глобальных геополитических потрясений. Будут приложены все усилия для того, чтобы различия во внешней политике не влияли на дружбу народов, которым суждено жить бок о бок на этой земле в сердце Европы, и география наших дружественных стран расширилась, — говорится в опубликованном в государственной газете "Звезда" документе.
Как добавил Лукашенко, независимость Белоруссии стоит дорого, поэтому необходимо сохранить её и передать будущим поколениям.
Белоруссия уплывает. Лукашенко теряет контроль над ситуацией?Натовские агенты уже внедрены в силовые структуры Белоруссии, считают эксперты, однако белорусские КГБ и армия в целом остаются лояльными к действующему президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.
Как сообщал Лайф, ранее Александр Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии.