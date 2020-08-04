Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Лукашенко захотел расширять географию дружественных Белоруссии стран

По словам белорусского президента, его страна никогда не вмешивалась в дела других государств и такая политика является гарантией безопасности для белорусов.

548
Post cover

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / EPA / TATYANA ZENKOVICH

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в своей предвыборной программе, что в случае переизбрания он намерен добиваться расширения географии дружественных его республике стран.

— Мы вступаем в эру глобальных геополитических потрясений. Будут приложены все усилия для того, чтобы различия во внешней политике не влияли на дружбу народов, которым суждено жить бок о бок на этой земле в сердце Европы, и география наших дружественных стран расширилась, — говорится в опубликованном в государственной газете "Звезда" документе.

Как добавил Лукашенко, независимость Белоруссии стоит дорого, поэтому необходимо сохранить её и передать будущим поколениям.

Белоруссия уплывает. Лукашенко теряет контроль над ситуацией?

Натовские агенты уже внедрены в силовые структуры Белоруссии, считают эксперты, однако белорусские КГБ и армия в целом остаются лояльными к действующему президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

Как сообщал Лайф, ранее Александр Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии.

Выбор редакции

Loading...