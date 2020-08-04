Россиянам рассказали, как продлить срок службы ноутбука. В нём тоже нужно прибираться

Старый ноутбук можно реанимировать с помощью ряда простых шагов и вернуть ему "былую прыть". Оговорка: спасти устройство такими методами можно при отсутствии у него физических повреждений. Специалисты "Роскачества" объясняют, что грамотная эксплуатация компьютера влияет на срок его службы и быстродействие.

— Бережно обращайтесь со своим жёстким диском (и с ноутбуком в целом). Не перегревайте его, не роняйте, и он сослужит вам долгую службу. Также при выборе устройства обратите внимание на более современные SSD-накопители, — советует глава Центра цифровой экспертизы "Роскачества" Антон Куканов.

Ноутбук может начать работать гораздо медленнее из-за отсутствия регулярной дефрагментации жёсткого диска. В некоторых моделях этот процесс запускается автоматически, но не во всех. Чтобы решить проблему, нужно проводить дефрагментацию самостоятельно.

Ещё одна возможная причина медлительности лэптопа — слишком большое количество запущенных файлов. Специалисты объясняют, что речь в данном случае идёт не о размере архива, а именно о фотографиях, видео, документах и программах, открытых одновременно. В этом случае решение простое — уборка. Нужно сразу закрывать все файлы и процессы, которые вы не используете.

Если ноутбук стал работать медленно, необходимо его почистить от пыли, так как это может вызвать дополнительное нагревание, а также попытаться его модернизировать. Специалисты советуют выключать лэптоп хотя бы два раза в неделю, чтобы он самостоятельно очищался от мусора и остаточных процессов.

Эксперты также напомнили, что ноутбук нельзя выбрасывать в обычный мусорный контейнер, поскольку он состоит из долго разлагающихся сплавов и пластика. Они чрезвычайно токсичны и опасны для окружающей среды и здоровья.