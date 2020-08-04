Возбуждено ещё одно уголовное дело из-за фото Гитлера в "Бессмертном полку"

Возбуждено очередное дело по факту публикации фото нацистов во время онлайн-шествия "Бессмертного полка". Его фигурантом стал 28-летний житель Нюрбинского района Якутии. Общее количество выявленных случаев теперь составляет 861 423.

Дело заведено по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершённое публично").

По версии следствия, 4 мая мужчина, "не признавая исторические факты о решающей и существенной роли СССР в победе над нацизмом", разместил фото Гитлера на сайте "Банк памяти", чтобы оно транслировалось в ходе акции "Бессмертный полк России".

Дома у жителя Якутии уже провели обыск. Он признал факт публикации фото. Следствие сейчас собирает данные.