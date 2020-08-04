Возбуждено ещё одно уголовное дело из-за фото Гитлера в "Бессмертном полку"

Возбуждено очередное дело по факту публикации фото нацистов во время онлайн-шествия "Бессмертного полка". Его фигурантом стал 28-летний житель Нюрбинского района Якутии. Общее количество выявленных случаев теперь составляет 861 423.
"Был неправ". Житель Кемерова пожалел о загрузке фото Гитлера на сайт "Бессмертного полка"Мужчина поместил его на ресурс под видом анкеты ветерана Великой Отечественной.
Дело заведено по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершённое публично").
По версии следствия, 4 мая мужчина, "не признавая исторические факты о решающей и существенной роли СССР в победе над нацизмом", разместил фото Гитлера на сайте "Банк памяти", чтобы оно транслировалось в ходе акции "Бессмертный полк России".
Дома у жителя Якутии уже провели обыск. Он признал факт публикации фото. Следствие сейчас собирает данные.
Напомним, в этом году в связи с пандемией коронавируса акцию "Бессмертный полк" было решено перенести в онлайн. В ней приняло участие более трёх миллионов человек. Но нашлись и те, кто попытался устроить провокации. Они загрузили на ресурс под видом анкет ветеранов фотографии нацистских преступников. Кроме того, на сайт проекта совершались хакерские атаки. Следователи возбудили уголовные дела по факту реабилитации нацизма и вычислили несколько десятков человек, пытавшихся разместить снимки лидеров нацистской Германии.