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Актриса Ирина Горбачёва показала нового бойфренда. Но фанаты уже знали его имя

Девушка опубликовала фотографию, на которой она держится за руки с 32-летним певцом.

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Фото © Instagram / irina_gorbacheva

Актриса Ирина Горбачёва развеяла тайну после нескольких лет упорного молчания и показала своего нового возлюбленного. Но фанаты звезды удивлены не были. Ведь личность бойфренда актрисы фолловеры разгадали месяцем ранее.

Теперь же Горбачёва официально подтвердила догадки поклонников. Её любимый — бывший участник группы Quest Pistols и солист группы "Агонь" Антон Савлепов. Актриса опубликовала в "Инстаграме" фотографию, как она держится за руки с 32-летним музыкантом. Фанаты начали поздравлять пару и напомнили, что они-то догадались о её романе давно.

В этот любимый город всегда есть вернуться повод. Киев в моём сердце всегда! — подписала артистка серию снимков.

Ирина Горбачёва случайно рассекретила своего бойфренда, забыв, насколько внимательны её фанаты

32-летняя артистка поздравила парня с днём рождения, оставив достаточно намёков на его личность.

Ирина Горбачёва три года была замужем за актёром Григорием Калининым. В 2018 году супруги расстались из-за его измен. Девушка тяжело переживала предательство и начала тщательно скрывать подробности своей личной жизни. Совсем недавно она решилась публично признать, что причиной расставания с Калининым стала его неверность. Артист даже не пытался этого отрицать.

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