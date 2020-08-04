Актриса Ирина Горбачёва показала нового бойфренда. Но фанаты уже знали его имя

Актриса Ирина Горбачёва развеяла тайну после нескольких лет упорного молчания и показала своего нового возлюбленного. Но фанаты звезды удивлены не были. Ведь личность бойфренда актрисы фолловеры разгадали месяцем ранее.

Теперь же Горбачёва официально подтвердила догадки поклонников. Её любимый — бывший участник группы Quest Pistols и солист группы "Агонь" Антон Савлепов. Актриса опубликовала в "Инстаграме" фотографию, как она держится за руки с 32-летним музыкантом. Фанаты начали поздравлять пару и напомнили, что они-то догадались о её романе давно.

— В этот любимый город всегда есть вернуться повод. Киев в моём сердце всегда! — подписала артистка серию снимков.