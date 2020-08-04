Показала, где расчленяла тело. Опубликованы кадры следственного эксперимента с женой Энди Картрайта

Следственный комитет РФ показал видео следственного эксперимента с Мариной Кохал, которую обвиняют в убийстве и расчленении её супруга, рэпера Энди Картрайта. В частности, на кадрах показали дом, где, предположительно, произошло убийство.

Напомним, ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал Марину Кохал. Вдова музыканта проведёт под стражей ближайшие два месяца. Сторона защиты требовала для обвиняемой домашний арест. Но суд удовлетворил ходатайство следствия, которое считало, что обвиняемая может оказать давление на свидетелей, круг которых пока не определён.

Напомним, расчленённое тело рэпера Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. На допросе Марина говорила, что пилила труп мужа четыре дня, однако позже выяснилось, что она сделала это за одну ночь. По её версии, музыкант умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела, распилив и сбросив в болото.