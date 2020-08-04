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Путин не планирует встречу с Додоном, который приехал в Москву

Молдавский лидер собирается обсудить в российской столице углубление сотрудничества двух стран.

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Фото © Facebook / Igor Dodon

Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречу со своим молдавским коллегой Игорем Додоном, который прибыл сегодня в Москву.

Такой встречи в рабочем графике Путина не значится, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

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Ранее Россия предоставила самолёт, на котором в республику доставили медоборудование из КНР.

Игорь Додон 4 августа прибыл с кратким рабочим визитом в Москву. Молдавский лидер собирается обсудить с официальными лицами (какими — не уточняется) молдавско-российское сотрудничество, в частности упрощение экспорта товаров из Молдавии на российский рынок, возобновление переговоров о получении кредита в €200 млн, а также поддержку молдавской диаспоры в России.

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