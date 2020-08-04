Путин не планирует встречу с Додоном, который приехал в Москву

Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречу со своим молдавским коллегой Игорем Додоном, который прибыл сегодня в Москву.

"Старый друг лучше новых двух". Додон поблагодарил Путина за помощь в борьбе с коронавирусом Ранее Россия предоставила самолёт, на котором в республику доставили медоборудование из КНР.

Игорь Додон 4 августа прибыл с кратким рабочим визитом в Москву. Молдавский лидер собирается обсудить с официальными лицами (какими — не уточняется) молдавско-российское сотрудничество, в частности упрощение экспорта товаров из Молдавии на российский рынок, возобновление переговоров о получении кредита в €200 млн, а также поддержку молдавской диаспоры в России.