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Для российских военных ввели ежемесячную надбавку. В среднем она составит 23 тысячи рублей

Рассчитываться выплата будет от оклада по воинской должности.

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Фото © ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал ввести для российских военных ежемесячную надбавку. В среднем она составит 23 тысячи рублей, а получить её смогут более чем 45 тысяч военнослужащих.

 17 июля мной подписан приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих лётного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и ракетных войск стратегического назначения, — рассказал министр в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

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На снимках министр занимается резьбой по дереву и рыбалкой.

Рассчитываться выплата будет от оклада по воинской должности (для офицеров — 100%, для прапорщиков и сержантов — 110%, для солдат — 120%).

Шойгу поручил командирам и начальникам обеспечить своевременную выплату надбавки в соответствии с приказом.

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