Для российских военных ввели ежемесячную надбавку. В среднем она составит 23 тысячи рублей

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал ввести для российских военных ежемесячную надбавку. В среднем она составит 23 тысячи рублей, а получить её смогут более чем 45 тысяч военнослужащих.

— 17 июля мной подписан приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих лётного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и ракетных войск стратегического назначения, — рассказал министр в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

Рассчитываться выплата будет от оклада по воинской должности (для офицеров — 100%, для прапорщиков и сержантов — 110%, для солдат — 120%).