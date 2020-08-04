Над Баренцевым морем российский истребитель перехватил самолёт-разведчик Норвегии

Над нейтральными водами Баренцева моря российский истребитель МиГ-31 перехватил норвежский самолёт радиоэлектронной борьбы, который вёл разведку у границ России. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Как уточнили в российском военном ведомстве, норвежский самолёт, приближавшийся к госгранице РФ, засекли средства контроля воздушного пространства. По тревоге был поднят в воздух истребитель из состава дежурных сил ПВО Северного флота. Подлетев на безопасное расстояние к потенциальному нарушителю, МиГ идентифицировал его как Falcon 20 ВВС Норвегии.

На аэродром базирования истребитель вернулся после того, как норвежский самолёт направился в противоположную от России сторону.