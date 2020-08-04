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Над Баренцевым морем российский истребитель перехватил самолёт-разведчик Норвегии

Полёт МиГ-31 проходил строго в соответствии с международным правом.

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Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Над нейтральными водами Баренцева моря российский истребитель МиГ-31 перехватил норвежский самолёт радиоэлектронной борьбы, который вёл разведку у границ России. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Как уточнили в российском военном ведомстве, норвежский самолёт, приближавшийся к госгранице РФ, засекли средства контроля воздушного пространства. По тревоге был поднят в воздух истребитель из состава дежурных сил ПВО Северного флота. Подлетев на безопасное расстояние к потенциальному нарушителю, МиГ идентифицировал его как Falcon 20 ВВС Норвегии.

На аэродром базирования истребитель вернулся после того, как норвежский самолёт направился в противоположную от России сторону.

Российский истребитель поднялся в воздух для перехвата американских самолётов-разведчиков

Сообщается, что инцидент произошёл над нейтральными водами Чёрного моря.

Ранее Лайф сообщал о перехвате российской авиацией самолёта-разведчика США в небе над Чёрным морем.

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