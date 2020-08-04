Максимально близко. Опубликовано видео из эпицентра страшного взрыва в Бейруте

В Сети опубликовано видео из морского порта Бейрута, сделанное за пару минут до мощнейшего взрыва, разрушившего часть ливанской столицы. На кадрах видно, что в доках горит складское помещение, при этом уже происходят небольшие взрывы. Впоследствии происходит более мощный взрыв, ударная волна буквально сбивает с ног автора видео. После чего он, вероятно, покинул место происшествия. Ведь всего через несколько минут прямо в этом же месте произошёл мощнейший взрыв, ударная волна от которого ощущалась за десятки километров от эпицентра.
По предварительным данным, причиной взрыва стало возгорание корабля или склада, где находилась пиротехника.
Как сообщили местные власти, число жертв и пострадавших в результате инцидента может идти на сотни.
Мощнейший взрыв прогремел в порту Бейрута. Удар ощущался за километры — видеоСтолб густого красноватого дыма поднялся в воздух на сотни метров.
Напомним, ранее Лайф опубликовал видео последствий страшного взрыва в ливанской столице.