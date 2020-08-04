Максимально близко. Опубликовано видео из эпицентра страшного взрыва в Бейруте

В Сети опубликовано видео из морского порта Бейрута, сделанное за пару минут до мощнейшего взрыва, разрушившего часть ливанской столицы. На кадрах видно, что в доках горит складское помещение, при этом уже происходят небольшие взрывы. Впоследствии происходит более мощный взрыв, ударная волна буквально сбивает с ног автора видео. После чего он, вероятно, покинул место происшествия. Ведь всего через несколько минут прямо в этом же месте произошёл мощнейший взрыв, ударная волна от которого ощущалась за десятки километров от эпицентра.