Стало известно, что люди любят больше — кетчуп или майонез

"Яндекс.Еда" исследовала вкусовые предпочтения россиян. Выяснилось, что они любят, когда блюдо острое и в нём много сыра.

Любителей острого среди клиентов компании примерно в два с половиной раза больше, чем тех, кто просит сделать блюда менее пикантными. В первом случае люди часто просят дополнительный острый соус или добавляют в блюда перец халапеньо.

Майонез россияне не любят. Практически во всех случаях его просят исключить. С кетчупом же наоборот — пользователи напоминают, чтобы его не забыли положить в блюдо или добавить к заказу, а некоторые даже просят заменить кетчупом другие соусы.

Чаще всего люди просят исключить из блюд лук, зелень и чеснок. А сыра, наоборот, просят добавить побольше. Любителей дополнительного льда в напитках в 1,3 раза больше, чем тех, кто просит его не добавлять.