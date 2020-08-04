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Полгорода в дыму и обломках. В Сети публикуют кадры из Бейрута после мощного взрыва

Число погибших уже идёт на десятки, пострадавших — на тысячи.

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Жители Бейрута и ливанские СМИ публикуют в Сети кадры с последствиями мощного взрыва в столице, прогремевшего сегодня. Взрывная волна повредила здания в половине города. Смяты автомобили.

Есть погибшие, сотни раненых. После мощного взрыва в Бейруте мобилизуют медиков

В порту, где был эпицентр взрыва, найдены тела шести человек.

На кадрах видно, что некоторые люди с серьёзными ранениями — вся их одежда в крови. Медики экстренно оказывают им помощь. На месте работают спасательные бригады. Огонь с неба тушат вертолёты. Ранее Лайф публиковал видео из эпицентра мощнейшего взрыва в порту Бейрута всего за пару минут до детонации.

Точное число погибших в результате произошедшего ещё неизвестно. Речь идёт уже о десятках жертв, тысячах пострадавших. По всей стране мобилизуют врачей, больницы, экстренные службы и даже военных для помощи раненым и ликвидации последствий масштабной трагедии.

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