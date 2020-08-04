Полгорода в дыму и обломках. В Сети публикуют кадры из Бейрута после мощного взрыва

Жители Бейрута и ливанские СМИ публикуют в Сети кадры с последствиями мощного взрыва в столице, прогремевшего сегодня. Взрывная волна повредила здания в половине города. Смяты автомобили.

#Beirut Mayor says:



"This is like Hiroshima."



Let that sink in for a moment... pic.twitter.com/7YhjVbi86l — 𝐏𝐡𝐢𝐥𝐨𝐬𝐨𝐩𝐡𝐞𝐫 𝙋𝙨𝙮𝙘𝙝𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙨𝙩 (@PsychologyDoc) August 4, 2020

На кадрах видно, что некоторые люди с серьёзными ранениями — вся их одежда в крови. Медики экстренно оказывают им помощь. На месте работают спасательные бригады. Огонь с неба тушат вертолёты. Ранее Лайф публиковал видео из эпицентра мощнейшего взрыва в порту Бейрута всего за пару минут до детонации.