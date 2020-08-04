Бейрут объявили зоной стихийного бедствия после мощного взрыва в порту

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут районом стихийного бедствия. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление, принятое по итогам экстренного заседания, прошедшего под председательством президента страны Мишеля Ауна.
Также совет рекомендовал премьер-министру страны Хасану Диабу объявить в ливанской столице режим чрезвычайного положения.
"Никогда не видел ничего такого". Житель Бейрута рассказал Лайфу о страшном взрыве в порту — видеоДом мужчины находился всего в одном километре от эпицентра взрыва, и сейчас там всё разрушено.
Напомним, взрыв в ливанской столице прогремел вечером во вторник. Число жертв и пострадавших постоянно растёт. По последним данным, погибло 70 человек, около трёх тысяч получили ранения. В МВД страны назвали предварительную причину трагедии. В Сети опубликовали кадры из разрушенного города.