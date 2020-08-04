Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Бейрут объявили зоной стихийного бедствия после мощного взрыва в порту

Премьер-министру страны рекомендовано ввести в городе режим чрезвычайного положения.

211
Post cover

Фото © EPA / IBRAHIM DIRANI

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут районом стихийного бедствия. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление, принятое по итогам экстренного заседания, прошедшего под председательством президента страны Мишеля Ауна.

Также совет рекомендовал премьер-министру страны Хасану Диабу объявить в ливанской столице режим чрезвычайного положения.

"Никогда не видел ничего такого". Житель Бейрута рассказал Лайфу о страшном взрыве в порту — видео

Дом мужчины находился всего в одном километре от эпицентра взрыва, и сейчас там всё разрушено.

Напомним, взрыв в ливанской столице прогремел вечером во вторник. Число жертв и пострадавших постоянно растёт. По последним данным, погибло 70 человек, около трёх тысяч получили ранения. В МВД страны назвали предварительную причину трагедии. В Сети опубликовали кадры из разрушенного города.

Выбор редакции

Loading...