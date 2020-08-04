"Никогда не видел ничего такого". Житель Бейрута рассказал Лайфу о страшном взрыве в порту — видео

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Житель Бейрута Хади рассказал Лайфу о страшном взрыве в порту города. В этот момент он ехал в такси.

— Когда появился клуб дыма, все люди начали спрашивать друг друга, что произошло. Никто не мог понять, где очаг взрыва, в каком месте это произошло. Было много разбитых машин вокруг, вдоль зданий, — сказал он.

По словам Хади, в этот момент они с водителем перестали слышать друг друга и что-либо видеть, кроме яркой вспышки. Они переглянулись и поинтересовались, видели ли они одно и то же.

— Мы слышали очень громкий взрыв. В округе повылетали стёкла из машин. Стёкла зданий тоже посыпались вниз по всей области. Это был сильный шок, мы не могли понять, что произошло, — отметил собеседник Лайфа.

Хади добавил, что после этого стал звонить семье и знакомым, однако связь была ужасной. Он также рассказал, что его дом находился в одном километре от эпицентра взрыва и сейчас там всё разрушено. Мужчина сравнил произошедшее с извержением вулкана.

— Дым распространился на много километров вокруг, люди сказали, что никогда такого не происходило в стране, — заключил Хади.