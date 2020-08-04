Было слышно даже на Кипре. Сейсмологи сравнили взрыв в Бейруте с землетрясением

Мощность взрыва в порту Бейрута составила 4,5 балла по шкале Рихтера. Об этом свидетельствуют данные иорданской сейсмологической службы.

Взрыв был настолько сильным, что его отголоски слышали даже в столице Кипра Никосии, которая находится в 241 километре от Бейрута, сообщает газета Cyprus Mail. Также его слышали киприоты, проживающие на склонах Троодосских гор на западе страны.