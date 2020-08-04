Было слышно даже на Кипре. Сейсмологи сравнили взрыв в Бейруте с землетрясением

Мощность взрыва в порту Бейрута составила 4,5 балла по шкале Рихтера. Об этом свидетельствуют данные иорданской сейсмологической службы.
— В результате взрыва произошёл огромный выброс энергии, — цитирует издание Al-Ghad главу службы Махмуда аль-Карьюти.
Взрыв был настолько сильным, что его отголоски слышали даже в столице Кипра Никосии, которая находится в 241 километре от Бейрута, сообщает газета Cyprus Mail. Также его слышали киприоты, проживающие на склонах Троодосских гор на западе страны.
Теракт, пиротехника или горючее? Что взорвалось в БейрутеВ городе частично отключено электричество, большая часть порта и прилегающей территории разрушены ударной волной. Среди пострадавших - первые лица страны и сотрудники зарубежных дипломатических миссий.
Лайф публиковал видео последствий трагедии и самого взрыва.