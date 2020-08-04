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Было слышно даже на Кипре. Сейсмологи сравнили взрыв в Бейруте с землетрясением

"Произошёл огромный выброс энергии", отметили специалисты.

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Фото © EPA / IBRAHIM DIRANI

Мощность взрыва в порту Бейрута составила 4,5 балла по шкале Рихтера. Об этом свидетельствуют данные иорданской сейсмологической службы.

В результате взрыва произошёл огромный выброс энергии, — цитирует издание Al-Ghad главу службы Махмуда аль-Карьюти.

Взрыв был настолько сильным, что его отголоски слышали даже в столице Кипра Никосии, которая находится в 241 километре от Бейрута, сообщает газета Cyprus Mail. Также его слышали киприоты, проживающие на склонах Троодосских гор на западе страны.

Теракт, пиротехника или горючее? Что взорвалось в Бейруте

В городе частично отключено электричество, большая часть порта и прилегающей территории разрушены ударной волной. Среди пострадавших - первые лица страны и сотрудники зарубежных дипломатических миссий.

Лайф публиковал видео последствий трагедии и самого взрыва.

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