"Историческая родина — Московия". Скандальная экс-депутат Рады Фарион призвала русскоговорящих украинцев "паковать манатки"

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион заявил, что русскоязычные граждане должны покинуть страну, так как не вписываются в парадигму Незалежной.

— Их историческая родина — Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки — и туда уехали, — сказала Фарион в эфире Четвёртого канала.

Скандальная экс-депутат добавила, что термин "русскоязычные украинцы" — бытовой штамп, а сами люди — нытики и маргиналы. Фарион отметила, что им не хватило для украинизации тридцати лет и предложила дать ещё десять.

— Может, им ещё десять надо, как тот Моисей, что ходил по пустыне, говорят, нефть искал, чтобы они наконец осознали? — заявила политик.