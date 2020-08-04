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"Историческая родина — Московия". Скандальная экс-депутат Рады Фарион призвала русскоговорящих украинцев "паковать манатки"

В то же время политик предложила им ещё десять лет "для украинизации".

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Ирина Фарион. Фото © Ірина Фаріон

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион заявил, что русскоязычные граждане должны покинуть страну, так как не вписываются в парадигму Незалежной.

Их историческая родина — Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки — и туда уехали, сказала Фарион в эфире Четвёртого канала.

Скандальная экс-депутат добавила, что термин "русскоязычные украинцы" — бытовой штамп, а сами люди — нытики и маргиналы. Фарион отметила, что им не хватило для украинизации тридцати лет и предложила дать ещё десять.

Может, им ещё десять надо, как тот Моисей, что ходил по пустыне, говорят, нефть искал, чтобы они наконец осознали? — заявила политик.

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Писательница поддержала решение киевских властей о продлении санкций против сайтов РФ.

Фарион давно известна своей агрессией по отношению ко всему русскому. Так, в 2018 году Фарион призвала "линчевать русскоязычное население страны". А в 2019 году назвала русскоязычных украинцев рабами или оккупантами.

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