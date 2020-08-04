"Историческая родина — Московия". Скандальная экс-депутат Рады Фарион призвала русскоговорящих украинцев "паковать манатки"

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион заявил, что русскоязычные граждане должны покинуть страну, так как не вписываются в парадигму Незалежной.
— Их историческая родина — Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки — и туда уехали, — сказала Фарион в эфире Четвёртого канала.
Скандальная экс-депутат добавила, что термин "русскоязычные украинцы" — бытовой штамп, а сами люди — нытики и маргиналы. Фарион отметила, что им не хватило для украинизации тридцати лет и предложила дать ещё десять.
— Может, им ещё десять надо, как тот Моисей, что ходил по пустыне, говорят, нефть искал, чтобы они наконец осознали? — заявила политик.
"Информационные помойки". Ницой заявила о "смертельной опасности" российских соцсетей для украинцевПисательница поддержала решение киевских властей о продлении санкций против сайтов РФ.
Фарион давно известна своей агрессией по отношению ко всему русскому. Так, в 2018 году Фарион призвала "линчевать русскоязычное население страны". А в 2019 году назвала русскоязычных украинцев рабами или оккупантами.