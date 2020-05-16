"Информационные помойки". Ницой заявила о "смертельной опасности" российских соцсетей для украинцев

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой заявила, что необходимо и дальше ограничивать работу российских сайтов и соцсетей на территории Незалежной, чтобы "спасти" жителей страны.

— Все российские информационные помойки смертельно опасны для государства Украина и для украинцев, — сказала она в эфире львовского телеканала НТА.

Ницой поддержала решение властей о продлении санкций в отношении российских сайтов и социальных сетей ещё на три года, так как это, по мнению писательницы, поможет избежать влияния со стороны РФ.