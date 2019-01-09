Обувью по лицу. Экс-депутат Рады собралась бить русскоговорящих украинцев

Украинский политик также посоветовала покинуть территорию Незалежной всем, кого не устраивает исключительное положение языка.

Экс-депутат Верховной рады от фракции "Свобода" Ирина Фарион заявила, что будет бить русскоговорящих украинцев обувью по лицу. В интервью одному из украинских изданий она призналась, что ей надоели постоянные споры относительно роли русского языка.

— Ничего не собираюсь им говорить, просто снимаешь туфли и даёшь по лицу. И всё. С такими не говорят, им ничего не доказывают, — сказала она.

Фарион также посоветовала покинуть Незалежную тем, кого не устраивает исключительное положение языка. Она считает, что Украина не должна помогать русскоговорящим поступать в высшие учебные заведения и устраиваться на работу.

Между тем во время интервью за её спиной висел портрет лидера Организации украинских националистов (ОУН*, чьим боевым крылом была Украинская повстанческая армия — УПА*) Степана Бандеры. Она призналась, что его день рождения для неё — святой.

Напомним, что Фарион известна своими провокационными и националистическими высказываниями. Ранее она назвала русскоговорящих украинцев предателями и призывала их нейтрализовать.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.