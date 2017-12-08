"Не имеют права существовать". Экс-нардеп призвала нейтрализовать русскоязычных

По словам известной русофобки из Украины, бороться с русскоязычными она будет "самыми подлыми и самыми перпендикулярными методами".

Бывший депутат партии "Свобода" Ирина Фарион заявила, что русскоязычное население Украины должно быть максимально нейтрализовано. Такое заявление она сделала в эфире одного из украинских телеканалов.

— Это символ поражения украинца перед россиянином, или, извините, московитом — так намного лучше их называть, — сказала Фарион. — Моя задача — максимально их нейтрализовать.

Она добавила, что ей "абсолютно безразлично" русскоговорящее население страны. Своё мнение она подтверждает конституцией Украины, в которой, по её словам, "не написано, что они имеют право на существование".

Экс-нардеп также утверждает, что русскоязычное население угрожает ей.

— А если мне что-то угрожает, я буду бороться самыми разнообразными, самыми химерическими, самыми подлыми и самыми перпендикулярными методами, — резюмировала она.

Напомним, что Ирина Фарион известна своими высказывании в отношении русскоговорящего населения. Так, по её инициативе на Украине было предложено преподавание в учебных заведениях исключительно на украинском языке. Она также не раз выступала с радикальными предложениями. Она призывала расстреливать жителей востока Украины, а после СК России возбудил в отношении неё дело за подстрекательство к совершению убийства и экстремистские высказывания.