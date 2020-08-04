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"Это было ошибкой". Концерн Audi принёс извинения за рекламу с маленькой девочкой

Производителю напомнили, что машины становятся всё массивнее, и малышей за ними уже не видно.

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Фото © twitter / AudiOfficial

Немецкий автоконцерн Audi принёс извинения за рекламу автомобиля Audi RS 4 с маленькой девочкой. Рекламная фотография была опубликована 2 августа и вызвала волну критики. На снимке маленькая девочка с бананом опирается на решётку радиатора автомобиля. Фото сопровождалось подписью "Позволяет вашему сердцу биться быстрее — во всех аспектах".

Пользователи соцсетей раскритиковали такой ход, заявив, что сейчас чаще всего жертвами ДТП становятся именно маленькие дети из-за своего невысокого роста — водители просто не замечают их из-за выросших в последние годы габаритов машин. Другие пользователи и вовсе обвинили Audi в намеренной сексуализации ребёнка.

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Концерн в свою очередь объяснил такой ход заботой о детях. Как отметили представители компании, они хотели показать, что даже самые слабые участники дорожного движения будут в безопасности с технологией RS. У нового автомобиля более 30 систем помощи водителю, в том числе система экстренного торможения. Однако концерн всё же принёс извинения и пообещал провести внутреннюю проверку рекламной кампании.

Это было ошибкой! Audi не имели намерений задеть чьи-либо чувства. Мы искренне просим прощения за это бестактное изображение и гарантируем, что оно не будет использоваться в будущем, — заявила компания на своей странице в "Твиттере".

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