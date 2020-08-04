"Это было ошибкой". Концерн Audi принёс извинения за рекламу с маленькой девочкой

Немецкий автоконцерн Audi принёс извинения за рекламу автомобиля Audi RS 4 с маленькой девочкой. Рекламная фотография была опубликована 2 августа и вызвала волну критики. На снимке маленькая девочка с бананом опирается на решётку радиатора автомобиля. Фото сопровождалось подписью "Позволяет вашему сердцу биться быстрее — во всех аспектах".

Lets your heart beat faster – in every aspect. #AudiRS4 pic.twitter.com/14XaKhlRVL — AudiOfficial (@AudiOfficial) August 2, 2020

Пользователи соцсетей раскритиковали такой ход, заявив, что сейчас чаще всего жертвами ДТП становятся именно маленькие дети из-за своего невысокого роста — водители просто не замечают их из-за выросших в последние годы габаритов машин. Другие пользователи и вовсе обвинили Audi в намеренной сексуализации ребёнка.

Концерн в свою очередь объяснил такой ход заботой о детях. Как отметили представители компании, они хотели показать, что даже самые слабые участники дорожного движения будут в безопасности с технологией RS. У нового автомобиля более 30 систем помощи водителю, в том числе система экстренного торможения. Однако концерн всё же принёс извинения и пообещал провести внутреннюю проверку рекламной кампании.