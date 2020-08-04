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В Пермском крае зарегистрированы 4 из 8 претендентов на пост губернатора. Политолог назвал это нормальным процессом

Половина претендентов не выполнили положенные законом процедуры.

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Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

В Пермском крае избирательная комиссия зарегистрировала четырёх кандидатов в губернаторы региона. Изначально претендентов было восемь, но документы подали лишь пятеро.

Осуществив проверку достоверности сведений о кандидатах, подписей в поддержку самовыдвижения кандидата Дмитрия Махонина, а также проверку листов поддержки кандидатов со стороны муниципальных депутатов и глав, 4 августа избирательная комиссия Пермского края приняла решения о регистрации четырёх кандидатов на должность губернатора Пермского края, — сказано в сообщении краевого избиркома.

Регистрацию прошли врио главы Пермского края Дмитрий Махонин (самовыдвиженец), Евгений Козлов (партия "Патриоты России"), Олег Постников (ЛДПР) и Ксения Айтакова (КПРФ).

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Движение под руководством Захара Прилепина расширилось и обрело сторонников на территории всей страны, считает эксперт.

Пятым подавшим документы был предприниматель Александр Репин. У него выявили недостаток подписей глав и депутатов муниципальных районов и городских округов. Это так называемый муниципальный фильтр.

Такое положение дел перед выборами Лайфу прокомментировал политолог, президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. Он отметил, что это "нормальный процесс" и "всё идёт своим чередом". Говоря о Репине, Гусев напомнил об истории вокруг недостроенного бизнесменом детского сада.

У него там есть какой-то недостроенный детский садик, и он требует завышенные деньги у области — выкупить этот детский садик. Вот, собственно, вся история. То есть человек хочет через выборы решить свои бизнес-задачи, — полагает политолог.

Ранее Лайф рассказывал, что трёхдневное голосование в России будет введено уже с сентября этого года.

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