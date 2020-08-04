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При мощном взрыве в Бейруте пострадало более двух тысяч человек

Но и эти данные пока предварительные.

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Фото © ТАСС / EPA / WAEL HAMZEH

В результате сегодняшнего мощного взрыва в столице Ливана пострадало, по предварительным подсчётам, около 2,2 тысячи человек. Такие данные озвучивают в местном отделении Красного Креста, подчёркивая, что они ещё не окончательные.

Напомним, серия взрывов прогремела сегодня днём. Самый мощный из них был виден за много километров, слышен за десятки километров. Губернатор столицы заявил, что в той или иной мере разрушена половина города.

Мощнейший взрыв прогремел в порту Бейрута. Удар ощущался за километры — видео

Столб густого красноватого дыма поднялся в воздух на сотни метров.

Согласно озвученной властями версии, после пожара в порту взорвались конфискованные ранее взрывчатые вещества. Они хранились на складе.

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