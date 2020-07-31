Политолог оценил шансы партии "За правду" потеснить "Справедливую Россию" на выборах

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский считает, что у партии "За правду" есть серьёзные шансы потеснить "Справедливую Россию" на выборах. У эсеров всё ещё есть сторонники в ряде регионов страны, но они уже утратили былые позиции и испытывают проблему с кадрами, полагает политолог.

— У "Справедливой России" действительно случился некий провал. Они перестали попадать в повестку, и не было в последнее время ярких побед. Вообще партия "Справедливая Россия" носит в себе региональный характер. Есть регионы, где она относительно носит сильный характер — такие как Урал, Чувашия, Новосибирск. Если говорить о стране в целом, то прогнозы, которые дают уже многие эксперты, что партия "Справедливая Россия" не преодолевает барьер в 5% ни на региональном уровне, ни на выборах в Госдуму, — заявил Лайфу Потуремский.

Что же касается партии Захара Прилепина "За правду", эксперт признался, что изначально относился к ней с неким скепсисом. Однако спустя некоторое время он заметил укрепление её позиций. Сейчас политическая сила расширилась и обрела сторонников на территории всей страны. В некоторых регионах партия Прилепина действует очень технологично и очень активно, считает политолог. Он заключил, что движение "За правду" имеет силы потеснить "Справедливую Россию" на выборах.