"Ты сидишь?" Кадыров рассказал, как Путин присвоил ему звание генерал-майора

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как президент России Владимир Путин сообщил ему о присвоении звания генерал-майора. По его словам, разговаривал он с российским лидером, стоя по стойке "смирно".

— Когда мне сказали: "Путин звонит", — я до того быстро забежал, взял телефон, стою, как обычно, по стойке "смирно". Президент: "Добрый день. Ты сидишь?" Я говорю: "Владимир Владимирович, когда с вами разговариваю, я по стойке "смирно" стою". Он говорит: "Есть повод для этого", — зачитал указ и поздравил, – рассказал Кадыров в интервью телеканалу "Россия 24".

После этого глава Чечни в шутку "попросил больше санкций" против него и его окружения. При этом Кадыров пояснил, что для него это не просто воинское звание, поскольку оно было присвоено самим Верховным главнокомандующим, которого лидер республики считает самым авторитетным в мире человеком.