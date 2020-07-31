Арест основателю паблика "Омбудсмен полиции" продлили до ноября

Дорогомиловский московский суд продлил арест основателю паблика "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову на три месяца. Об этом сообщает ТАСС. Теперь Воронцов останется под стражей до 6 ноября.
— Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей Воронцову до 6 ноября, — зачитал судья.
Основатель паблика "Омбудсмен полиции" написал письмо главе МВД из СИЗОВоронцов арестован по делам о вымогательстве и распространении порнографии.
Адвокаты основателя паблика заявили, что намерены обжаловать решение, так как, по их мнению, суд не учёл того, что у Воронцова есть маленький ребёнок и престарелый близкий родственник, за которыми нужен уход. Кроме того, Воронцов имеет ряд благодарностей по службе и ведомственных наград, о которых адвокаты также собираются упомянуть при подаче апелляции.
Напомним, Следственный комитет предъявил Владимиру Воронцову обвинение в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника полиции. Позже против него возбудили ещё три уголовных дела, в том числе и о распространении порнографии. Вместе с ним также арестовали администратора паблика, но позже выпустили из-под ареста под подписку о невыезде.