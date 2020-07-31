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Арест основателю паблика "Омбудсмен полиции" продлили до ноября

Уголовное дело в отношении него возбуждено по нескольким эпизодам.

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Фото © "ВКонтакте" / Владимир Воронцов

Дорогомиловский московский суд продлил арест основателю паблика "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову на три месяца. Об этом сообщает ТАСС. Теперь Воронцов останется под стражей до 6 ноября.

Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей Воронцову до 6 ноября, — зачитал судья.

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Воронцов арестован по делам о вымогательстве и распространении порнографии.

Адвокаты основателя паблика заявили, что намерены обжаловать решение, так как, по их мнению, суд не учёл того, что у Воронцова есть маленький ребёнок и престарелый близкий родственник, за которыми нужен уход. Кроме того, Воронцов имеет ряд благодарностей по службе и ведомственных наград, о которых адвокаты также собираются упомянуть при подаче апелляции.

Напомним, Следственный комитет предъявил Владимиру Воронцову обвинение в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника полиции. Позже против него возбудили ещё три уголовных дела, в том числе и о распространении порнографии. Вместе с ним также арестовали администратора паблика, но позже выпустили из-под ареста под подписку о невыезде.

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